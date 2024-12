Kowal ostrzega: To szybka droga do kolejnej wojny

W ubiegłym tygodniu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ujawnił, że zaoferował Władimirowi Putinowi zawarcie pokoju. W wywiadzie dla Sky News przywódca oświadczył, że jest gotowy na negocjacje w sprawie zakończenia wojny, jednak warunkiem koniecznym jest przystąpienie Ukrainy do NATO i uznanie granic państwa przez społeczność międzynarodową. Podkreślił, że okupowane terytoria Ukraina mogłaby odzyskać później na drodze dyplomatycznej.

Paweł Kowal o zakończeniu wojny na Ukrainie: Nie można podjąć decyzji przy okrągłym stoliku w Berlinie

O deklarację tę zapytany został w rozmowie z Interia szefa Komisji Spraw Zagranicznych i pełnomocnika ds. odbudowy Ukrainy Pawła Kowala.

– Jesteśmy w momencie, kiedy wojna jest bardzo rozpędzona, a Władimir Putin całkowicie zniszczył relacje międzynarodowe, dlatego nie ma prostych rozwiązań – ocenił polityk Koalicji Obywatelskiej. Jego zdaniem, ewentualny rozejm musi być obudowany konsekwentnym odziaływaniem na Rosję: utrzymaniem sankcji i wymuszeniem na Putinie zaprzestania prowadzenia polityki rewizjonizmu oraz militarystycznego stylu rozwijania przemysłu. – Rozejm nie może służyć temu, by Rosja poprawiła stan magazynów z amunicją i przeszkoliła kolejnych żołnierzy – podkreślił.

Paweł Kowal tłumaczył, że zasady ewentualnego rozejmu muszą zostać zaakceptowane przede wszystkim przez społeczeństwo ukraińskie. – Nie można podjąć decyzji przy okrągłym stoliku w Berlinie, czy Paryżu i sądzić, że na tej podstawie będzie pokój. Te czasy już minęły – wskazał.

Kowal mówi o kolejnej wojnie: Przyklepywanie rosyjskiego rewizjonizmu to byłaby tragedia

Odnosząc się do ewentualnego przyznania Rosji obecnie okupowanych przez nią terenów, poseł KO przyznał, iż nie widzi obecnie szans, aby zawrzeć traktat pokojowy w taki sposób, jak to się odbywało przed stu laty.

– Nie wyobrażam sobie, żeby ktoś uznawał rosyjskie zabory. Uznanie przez świat prawa Rosji do zajętych w Ukrainie terenów, to szybka droga do kolejnej wojny, już na pewno z uwzględnieniem napaści zbrojnej Rosji na Polskę i inne państwa regionu – ostrzegł, podkreślając, że przyklepywanie rosyjskiego rewizjonizmu byłoby tragedią. – Natomiast możliwym rozwiązaniem będzie rozejm lub jakiś okres przejściowy, ale musi ono być akceptowane przez Ukraińców – wskazał.

