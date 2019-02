Mięso chorych krów sprzedawane jako "argentyńskie steki"

Miroslav Toman komentował skandal związany ze sprzedażą mięso chorych zwierząt (w sumie trafiło ono do 14 państw w UE). Jak przekonywał polityk, polskie mięso „ nie trafiało do tanich jadłodajni”. – Kupowały to luksusowe restauracje, szczególnie w Pradze, i proponowały klientom jako argentyńską wołowinę – podkreślił minister. Mięso sprzedawano w takich lokalach nawet w cenie 1000 koron za porcję (ok. 166 zł.).

Podczas posiedzenia komisji rolnictwa, polityk stwierdził też,, że jeśli badania wykażą dalsze nieprawidłowości (chodzi o zawartość antybiotyków w mięsie) związane z jakością mięsa z Polski, Czechy mogą podjąć decyzje o zamknięciu swojego rynku na import z Polski.

Kilka dni temu "Superwizjer" TVN ujawnił wstrząsający proceder zabijania chorych krów na mięso. Autorzy reportażu podkreślają, że w branży wiedzą o tym wszyscy, ale liczy się tylko biznes. Przeprowadzone przez dziennikarzy śledztwo wykazało, że w Polsce od lat istnieje czarny, niezwykle opłacalny rynek handlu chorymi krowami. Jeden z reporterów zatrudnił się w ubojni, do której trafia takie bydło. W nocy zakład zamienia w rzeźnię dla chorych zwierząt.

Rozmowy na linii Polska-Czechy

Wczoraj o sprawie wprowadzania na rynek przez Polskę, mięsa chorych krów, minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski rozmawiał telefonicznie z Miroslavem Tomanem. Jak podaje resort rolnictwa, polski minister szczegółowo przedstawił działania podjęte przez polska Inspekcję Weterynaryjną apelując jednocześnie do swojego rozmówcy, aby nie opierał się on na informacjach przekazywanych przez media.

Minister Ardanowski zapewnił jednocześnie o gotowości do pełnej współpracy polskiej Inspekcji Weterynaryjnej ze stroną czeską, a czeski polityk podziękował za zaangażowanie strony polskiej w wyjaśnienie kwestii nielegalnego uboju mięsa.

W przyszłym tygodniu ministrowie prawdopodobnie spotkają się podczas corocznego posiedzenia Zespołu Interreg (Program Współpracy Transgranicznej). Posiedzenie Zespołu odbędzie się z udziałem polskich i czeskich inspektorów sanitarnych i weterynaryjnych, w dniach 15-16 lutego 2019 r. w Dolnym Kubinie.