Tyle wyniosło bezrobocie w Polsce. GUS przekazał nowe dane

GUS przekazał, że stopa bezrobocia w lipcu wyniosła 5,8 proc. – tyle samo, co miesiąc wcześniej.

Bezrobocie w Polsce. Wzrosła liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w lipcu 906,4 tys. wobec 901,5 tys. miesiąc wcześniej.

Z kolei liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 99,7 tys. wobec 83,8 tys. w czerwcu.

Ministerstwo szacowało wyższą stopę bezrobocia

Na początku miesiąca Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki informowało, że zgodnie z szacunkami resortu, stopa bezrobocia rejestrowanego w lipcu wyniosła 5,9 proc. Oznacza to wzrost o 0,1 pkt proc. w porównaniu z czerwcem, kiedy to stopa bezrobocia wyniosła 5,8 proc.

Najwyższą szacowaną stopę bezrobocia odnotowano w powiatach: szydłowieckim (22,8 proc., woj. mazowieckie), brzozowskim (19,3 proc., woj. podkarpackie) i przysuskim (18,4 proc., woj. mazowieckie). Najniższą stopę zanotowano w powiecie poznańskim (1,4 proc.), mieście na prawach powiatu Poznaniu (1,6 proc.) i w Warszawie (1,6 proc.).

W końcu lipca w urzędach pracy zarejestrowanych było 907,3 tys. osób bezrobotnych – 5,8 tys. (0,6 proc.) więcej niż w w czerwcu i o 76,5 tys. (9,2 proc.) więcej niż na koniec lipca 2025 roku.

W czerwcu Eurostat podawał, że stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła w czerwcu 2026 roku 6,3 proc., pozostając bez zmian wobec maja 2026 roku oraz czerwca 2025 roku.

W całej Unii Europejskiej wskaźnik ten wyniósł 6 proc. i również był identyczny w ujęciu miesięcznym i rocznym. W Polsce bezrobocie wyniosło 3,1 proc.

Stopa bezrobocia wśród osób młodych (poniżej 25. roku życia) wyniosła w czerwcu 15,5 proc. w UE wobec 15,4 proc. miesiąc wcześniej oraz 14,8 proc. w strefie euro wobec 14,9 proc. w maju.

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