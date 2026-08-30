Podążaj za osłem

Odporni na wirusa zamiast się ogarnąć, zgłupieją do szczętu. W 2035 r. zasadniczo będzie już po wszystkim. W ruinach miast grasować zaczną zdziczali zabójcy i szabrownicy. Jeśli jesteś mechanikiem, snajperem i mistrzem survivalu – to pożyjesz dłużej.