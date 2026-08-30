Podążaj za osłem
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Podążaj za osłem

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Sla kinowa, zdjęcie ilustracyjne
Sla kinowa, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Unsplash / Kilyan Sockalingum
Za kilka lat grypa położy kres panowaniu gatunku ludzkiego na Ziemi.

Odporni na wirusa zamiast się ogarnąć, zgłupieją do szczętu. W 2035 r. zasadniczo będzie już po wszystkim. W ruinach miast grasować zaczną zdziczali zabójcy i szabrownicy. Jeśli jesteś mechanikiem, snajperem i mistrzem survivalu – to pożyjesz dłużej.

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
Autor: Wiesław Chełminiak
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