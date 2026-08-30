MOVA S70 Ultra Roller

Wysoka skuteczność odkurzania, zaawansowana technologia mycia podłóg znana z droższych flagowców, eleganckie wzornictwo oraz atrakcyjny stosunek ceny do możliwości – to największe zalety robota sprzątającego chińskiej marki MOVA.
Maksymalna siła ssania wynosi 32000 Pa. Robot bez większych problemów daje więc sobie radę ze zbieraniem kurzu, włosów, sierści zwierzaków czy większych zabrudzeń nie tylko z twardych podłóg, lecz także z dywanów.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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