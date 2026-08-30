Jabłka w cieście

SIOSTRY GOTUJĄ Kto jabłko codziennie zjada, do tego lekarz nie wpada.
Jedna główka czosnku dziennie trzyma wszystkich z daleka – to angielska mądrość. Lubimy relacje międzyludzkie, są one zresztą jednym z filarów długowieczności, więc zostańmy przy jabłku.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.