Jabłka w cieście
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Jabłka w cieście

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Sad jabłkowy. Zdj. ilustracyjne
Sad jabłkowy. Zdj. ilustracyjne Źródło: Unsplash
SIOSTRY GOTUJĄ Kto jabłko codziennie zjada, do tego lekarz nie wpada.

Jedna główka czosnku dziennie trzyma wszystkich z daleka – to angielska mądrość. Lubimy relacje międzyludzkie, są one zresztą jednym z filarów długowieczności, więc zostańmy przy jabłku.

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
Autor: Magdalena M. Krupa z d. Chruzik, Anna Popek z d. Chruzik
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