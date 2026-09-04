"Dorożała zdymisjonowany". Pasławska publikuje grafikę ze strzelbą
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"Dorożała zdymisjonowany". Pasławska publikuje grafikę ze strzelbą

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Urszula Pasławska (PSL) ze strzelbą na grafice wygenerowanej przez AI po dymisji wiceministra klimatu Mikołaja Dorożały
Urszula Pasławska (PSL) ze strzelbą na grafice wygenerowanej przez AI po dymisji wiceministra klimatu Mikołaja Dorożały Źródło: PAP / X
Urszula Pasławska (PSL) w zaskakujący sposób skomentowała rezygnację Mikołaja Dorożały (Polska 2050) z funkcji wiceministra klimatu i środowiska.

Pasławska, poseł i wiceprezes PSL, opublikowała w piątek (4 września) w serwisie X grafikę wraz z krótkim wpisem o treści: "No to oficjalnie".

Na wygenerowanym przez sztuczną inteligencję (AI) obrazie posłanka przedstawiona jest jako myśliwy stojący w lesie ze strzelbą. Towarzyszy jej tablica z napisem "Koniec dręczenia myśliwych i leśników", a nad postacią widnieje hasło "Dorożała zdymisjonowany".

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Na wpis zareagował m.in. poseł PiS Dariusz Matecki, który zwrócił uwagę Pasławskiej, że Dorożała to minister jej rządu. "Były" – odpowiedziała posłanka.

"Przecież Pani popierając ten rząd, popiera co ten człowiek wyprawiał. PSL 3 lata akceptował tego człowieka tworząc rząd. My myśliwi nie zapomnimy" – napisał Kamil Jurkiewicz, warszawski radny PiS.

Wśród komentujących pojawiły się również wezwania do wyciągnięcia konsekwencji wobec Pasławskiej lub osoby, która prowadzi jej konto w serwisie X.

Dorożała nie jest już wiceministrem klimatu. Złożył rezygnację

Mikołaj Dorożała poinformował w piątek (4 września) o rezygnacji ze stanowiska wiceministra klimatu i środowiska oraz Głównego Konserwatora Przyrody. Funkcje te pełnił od 2023 r. Był rekomendowany przez Polskę 2050.

"Odchodzę z poczuciem uczciwie wykonanej pracy i z czystym sumieniem. Byłem wierny swoim wartościom" – napisał w mediach społecznościowych. Podkreślił, że ochrona polskiej przyrody pozostaje sensem jego pracy.

Dorożała pozostawał w konflikcie ze środowiskami myśliwych, leśników i przedstawicielami branży drzewnej. Opowiadał się m.in. za okresowymi badaniami lekarskimi myśliwych oraz ograniczeniami w wycince lasów. Jego działania były krytykowane przez polityków PSL, w tym lidera ugrupowania, szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza.

Polski Związek Łowiecki zrzesza ok. 130 tys. ludzi, dysponujących 500 tys. sztuk broni różnego typu.

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Opracował: Damian Cygan
Źródło: DoRzeczy.pl
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