"Dorożała zdymisjonowany". Pasławska publikuje grafikę ze strzelbą

Pasławska, poseł i wiceprezes PSL, opublikowała w piątek (4 września) w serwisie X grafikę wraz z krótkim wpisem o treści: "No to oficjalnie".

Na wygenerowanym przez sztuczną inteligencję (AI) obrazie posłanka przedstawiona jest jako myśliwy stojący w lesie ze strzelbą. Towarzyszy jej tablica z napisem "Koniec dręczenia myśliwych i leśników", a nad postacią widnieje hasło "Dorożała zdymisjonowany".

Posłanka PSL cieszy się z dymisji w rządzie. Zaskakujący wpis Pasławskiej

Na wpis zareagował m.in. poseł PiS Dariusz Matecki, który zwrócił uwagę Pasławskiej, że Dorożała to minister jej rządu. "Były" – odpowiedziała posłanka.

"Przecież Pani popierając ten rząd, popiera co ten człowiek wyprawiał. PSL 3 lata akceptował tego człowieka tworząc rząd. My myśliwi nie zapomnimy" – napisał Kamil Jurkiewicz, warszawski radny PiS.

Wśród komentujących pojawiły się również wezwania do wyciągnięcia konsekwencji wobec Pasławskiej lub osoby, która prowadzi jej konto w serwisie X.

Dorożała nie jest już wiceministrem klimatu. Złożył rezygnację

Mikołaj Dorożała poinformował w piątek (4 września) o rezygnacji ze stanowiska wiceministra klimatu i środowiska oraz Głównego Konserwatora Przyrody. Funkcje te pełnił od 2023 r. Był rekomendowany przez Polskę 2050.

"Odchodzę z poczuciem uczciwie wykonanej pracy i z czystym sumieniem. Byłem wierny swoim wartościom" – napisał w mediach społecznościowych. Podkreślił, że ochrona polskiej przyrody pozostaje sensem jego pracy.

Dorożała pozostawał w konflikcie ze środowiskami myśliwych, leśników i przedstawicielami branży drzewnej. Opowiadał się m.in. za okresowymi badaniami lekarskimi myśliwych oraz ograniczeniami w wycince lasów. Jego działania były krytykowane przez polityków PSL, w tym lidera ugrupowania, szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza.

Polski Związek Łowiecki zrzesza ok. 130 tys. ludzi, dysponujących 500 tys. sztuk broni różnego typu.

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