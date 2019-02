"PO zdradziła samą siebie, Polskę, chrześcijańską-demokrację"

Te słowa to pokłosie ogłoszenia wczoraj akcesu SLD do Koalicji Europejskiej. – Po bardzo długiej dyskusji podjęliśmy decyzję o odpowiedzi na apel premierów i przystąpieniu do Koalicji Europejskiej – poinformował na wczorajszej konferencji prasowej szef Sojuszu Lewicy Demokratycznej Włodzimierz Czarzasty.

"Sojusz Platformy Obywatelskiej ze starymi, nomenklaturowymi komunistami, piewcami PRL i obrońcami UBeków, wydaje się być naturalnym krokiem na drodze ewolucji tej partii... Tylko co to ma wspólnego z chrześcijańską demokracją, z której idei wyrosła Europejska Partia Ludowa?" – stwierdził na Twitterze pisarz Jacek Piekara.

Ten wpis skomentował Europoseł Saryusz-Wolski, który ocenił, że PO "zdradziła" zarówno samą siebie, jak też Polskę i chrześcijańską-demokrację

Burza w SLD

Jak informuje wp.pl decyzja SLD o przystąpieniu do Koalicji Europejskiej została cierpko przyjęta przez część działaczy partyjnych. "Sprzedajemy szyld za g...o. Daliśmy du...y. Za miejsca w Brukseli dla osób, które się od nas odcięły i od dawna mają nas w du...e. Nic nie mamy z tego pseudosojuszu" – takie głosy pojawiają się po ogłoszeniu dzisiejszej decyzji.

Inny polityk przekonuje, że jeszcze nikt nigdy tak nie upokorzył Czarzastego jak zrobił to dzisiaj Grzegorz Schetyna. Część działączy jest przekonanych, że ich partia nic nie zyskała na sojuszu z PO tylko oddała partyjny szyld za nic.