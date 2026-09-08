Są wyniki sekcji zwłok Witolda Płóciennika. Prokuratura ujawnia przyczynę śmierci

Witold Płóciennik pod koniec sierpnia pracował w Gorzowie Wielkopolskim na planie nowej produkcji Netflixa. W sobotę 29 sierpnia operator miał dzień wolny i udał się nad jezioro Lubiąż. To właśnie stamtąd wysłał ostatnią wiadomość do rodziny. Później kontakt z nim się urwał.

31 sierpnia rozpoczęto szeroko zakrojoną akcję poszukiwawczą. Zaangażowani byli w nią policjanci, strażacy oraz wojsko. 3 września odnaleziono ciało zaginionego. Już pierwsze ustalenia z miejsca jego odnalezienia nie wskazywały, aby do śmierci operatora przyczyniły się osoby trzecie. Prokuratura podkreślała jednak, że więcej odpowiedzi powinna przynieść sekcja zwłok.

Prokuratura podała wyniki sekcji

Sekcję przeprowadzono we wtorek 8 września. Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim poinformowała o jej wstępnych wynikach.

"Z zachowanych zmian pośmiertnych oraz rozwoju nekrofauny wynika, że data zgonu Witolda P. może odpowiadać dacie jego zaginięcia" – przekazano w komunikacie. Śledczy poinformowali również, że bezpośrednią przyczyną zgonu była ostra niewydolność oddechowo-krążeniowa. Jednocześnie sekcja nie wykazała obrażeń, które wskazywałyby na udział innych osób.

"Oględziny zewnętrzne i sekcja zwłok nie dostarczyły podejrzeń na karygodne i mechaniczne działanie osób trzecich ani nie dostarczyły podejrzeń, że śmierć mogła nastąpić w wyniku samobójstwa (na ciele denata nie ujawniono żadnych obrażeń zewnętrznych ani wewnętrznych)" – podała prokuratura.

Potrzebne są dalsze badania

Wstępne wyniki sekcji nie kończą postępowania. Podczas badania pobrano wycinki tkanek, które zostaną poddane analizom mikroskopowym. Dopiero ich wyniki mają pozwolić biegłemu dokładniej określić przyczynę śmierci Witolda Płóciennika.

"W trakcie sekcji zostały pobrane wycinki tkankowe, które zostaną przesłane do badań mikroskopowych. Dopiero po uzyskaniu wyników tych badań będzie możliwe bardziej precyzyjne ustalenie przez powołanego biegłego przyczyn zgonu Witolda P." – poinformowali śledczy.

Śledztwo jest kontynuowane. Prokurator ma podjąć kolejne decyzje procesowe po otrzymaniu pełnej pisemnej opinii biegłego z zakresu medycyny sądowej.