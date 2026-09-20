Skaner Carly 

Kompaktowe wymiary, łatwość monitorowania stanu technicznego auta, przyjazny interfejs i niezły stosunek ceny do możliwości – to największe zalety skanera do diagnostyki samochodowej opartego na technologii OBD.

Na koniec 2025 r. średni wiek samochodu osobowego w Polsce wyniósł 16,24 r. i był najwyższy w historii.