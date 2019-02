Schetyna o konwencji PiS: Widzieliśmy agresję, strach, panikę i czystą polityczną korupcję

Liderzy Platformy Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Nowoczesnej, Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Zielonych podpisali dziś deklarację o powołaniu Koalicji Europejskiej. W czasie konferencji prasowej Grzegorz Schetyna mówił nie tylko o podpisanej deklaracji, ale również wczorajszej konwencji Prawa i Sprawiedliwości.





– Wczoraj widzieliśmy konwencję PiS, obietnice wyborcze, agresję, ale też strach i panikę. Widzimy jak boją się tych wyborów, następnych wyborów, jak boją się wyborczej porażki. Nic nie usłyszeliśmy o pomyśle na Unię Europejską, na kampanię w wyborach do Parlamentu Europejskiego – mówił lider PO i dodawał: "Był tylko zestaw obietnic i czystej korupcji politycznej".

Przypomnijmy, że podczas wczorajszej konwencji Prawo i Sprawiedliwość zaprezentowało takie rozwiązania, jak: 500 plus od pierwszego dziecka od 1 lipca, zwolnienie z PIT dla pracujących do 26 roku życia, obniżenie kosztów pracy – podniesienie kwoty wolnej, pomoc dla emerytów – 13 emerytura w wysokości 1100 złotych dla każdego emeryta, przywrócenie lokalnych połączeń autobusowe (powrót do miliarda przejechanych kilometrów).