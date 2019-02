"Rozpocząłem tzw. coś nowego". Piotr Skwieciński nowym szefem Instytutu Polskiego w Moskwie

Tygodnik "Do Rzeczy" już w sierpniu ubiegłego roku podawał, że nowym szefem Instytutu Polskiego w Moskwie zostanie właśnie Piotr Skwieciński. Dotychczas publicysta pisał dla tygodnika "Sieci". Dzisiaj Skwieciński informacje te potwierdził.

"Jak niektórzy wiedzą, rozpocząłem tzw. coś nowego, czyli objąłem stanowisko dyrektora Instytutu Polskiego w Moskwie. Przepraszam tych, którym być może brak będzie moich tekstów prasowych, ale czasem trzeba coś w życiu zmienić (czy na zawsze, czy na jakiś czas, to się okaże)" – napisał publicysta na Facebooku.

Czym zajmuje się Polskie Centrum Kultury w Moskwie? "Naszym głównym zadaniem jest opowiadanie i pokazywanie aktywnej części Rosji, co nowego i ciekawego dzieje się we współczesnej Polsce. Aby to osiągnąć, przynosimy do Moskwy i innych rosyjskich miast znanych przedstawicieli polskiej kultury, którzy mają coś do powiedzenia i mają coś do zdziwienia" – czytamy na stronie internetowej Instytutu. Podobnie jak ośrodki w innych państwach, Instytut działa pod auspicjami MSZ.