Szydło wbija szpilę Thun: Niechże się Pani nie kompromituje

W ten sposób Thun odniosła się do tekstu "Gazety Wyborczej", w której opisano sytuację, do jakiej miało dojść w szkole podstawowej nr 1 w Dobczycach. "Za wprowadzenie do szkoły dwóch studentów z Algierii, którzy opowiadali dzieciom o swoim kraju i uczyli je pisać po arabsku, dyrektorce szkoły z Dobczyc grozi dyscyplinarne zwolnienie z pracy" – alarmuje dziennik.

Studenci z Algierii mieli prowadzić zajęcia w ramach projektu "International education", który nadzoruje studencka organizacja AISEC. Podstawówka w Dbczycach brała udział w projekcie już pięć razy – placówkę odwiedzili m. in. studenci z Chin. Problem miał się pojawić wraz z przyjazdem dwóch Algierczyków. Zajęcia mieli prowadzić przez dwa tygodnie, jednak już po trzech dniach w szkole zjawiła się wizytacja z kuratorium.

W niewybrednym wpisie na Twitterze Thun zasugerowała, że startujące w wyborach do PE minister edukacji Anna Zalewska oraz wicepremier Beata Szydło chcą "zakazć używania cyfr arabskich". Na odpowiedź byłej premier nie trzeba było długo czekać. "Pani Różo, niechże się Pani nie kompromituje. Przecież wydaje się Pani osobą poważną. Proszę ochłonąć...z pozdrowieniami" – napisała Beata Szydło.

Beata Szydło w wyborach do PE wystartuje z pierwszego miejsca w okręgu 10 Małopolska-Świętokrzyskie. Z kolei Anna Zalewska jest "jedynką" w okręgu nr 12 Dolnośląskie-Opole.

