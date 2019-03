"Diablo" w tarapatach. Znany pięściarz zatrzymany przez policję

Jak informuje "Fakt", w niedzielny wieczór Krzysztof Włodarczyk próbował mimo zakazu wjechać swoim volkswagenem golfem na Krakowskie Przedmieście. Popularny bokser został zatrzymany przez policję. Kontrola wykazała, że w ogóle nie powinien prowadzić samochodu. Okazało się bowiem, że w marcu ubiegłego roku zasądzono mu zakaz prowadzenia pojazdów, który obowiązuje do 16 marca 2020 roku.

To jednak nie wszystkie problemy "Diablo". Jak podaje tabloid, prowadzony przez niego samochód był poszukiwany. – Wszystko wskazuje na to, że auto jest leasingowane i szukała go firma, która jest właścicielem samochodu – powiedział "Faktowi" "wysoki rangą oficer znający sprawę".

Za złamanie prawomocnego zakazu prowadzenia pojazdów pięściarzowi może grozić nawet 5 lat więzienia.