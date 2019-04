Burza po słowach senatora PiS. Zareagował nawet Brudziński

Kaczyński: Musimy pamiętać o tej tragedii, ale musimy także myśleć o przyszłości

Jeżeli chcemy odzyskać status wielkiego europejskiego narodu, musimy walczyć o prawdę. Śp. Prezydent Lech Kaczyński to rozumiał. My też to rozumiemy. Rozumie to też prezydent Andrzej Duda - mówił podczas uroczystości upamiętniających 9....