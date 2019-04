"Bądźmy razem!". Broniarz mobilizuje strajkujących

Strajk organizowany przez ZNP oraz FZZ trwa w części polskich szkół. Protest przypada na czas egzminów – od środy trwa egzamin gimnazjalny. Następnie odbędzie się egzamin ósmoklasisty. W maju zaplanowano egzamin maturalny.

Jak poinformowało Ministerstwo Edukacji Narodowej, drugi dzień egzaminu gimnazjalnego (matematyka oraz przedmioty przyrodnicze) przebiegał bez zakłóceń i został przeprowadzony we wszystkich szkołach. – W czwartek rano wszystkie szkoły przystąpiły do egzaminów. Bardzo dziękujemy dyrektorom, kuratorom i wojewodom za zorganizowanie pracy. Dziękujemy za pomoc przy egzaminach – powiedziała szefoa MEN minister Annna Zalewska. W piątek ostatni dzień egzaminu gimnazjalnego. Do sprawdzianu z języka obcego nowożytnego podejdzie 350 tys. uczniów.

Związki oświatowe, która domagają się 30 proc. podwyżki od tego roku, nie planują przerwania protestu. Tak przynajmniej wynika z wpisu zamieszczonego na Twitterze przez szefa ZNP. "Powtarzam, nie zawieszamy strajku. Bądzmy razem !!!" – apeluje Sławomir Broniarz.

Rozpoczęty w poniedziałek strajk jest bezterminowy. Kolejne rundy negocjacji z rządem nie przyniosły porozumienia. Jednak jak poinformowało TVP Info, z dnia na dzień w strajku udział bierze coraz mniejsza liczba placówek edukacyjnych.