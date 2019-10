Nie żyje Władimir Bukowski. Miał 76 lat

"Władimir Konstantinowicz Bukowski zmarł z powodu niewydolności serca w szpitalu Addenbrooks w Cambridge o godzinie 21:30 27 października 2019 roku. Miał 76 lat. W ostatnich latach miał on problemy ze zdrowiem" – poinformowano na jego oficjalnej stronie internetowej. W ostatnich latach jego stan zdrowia był zły.

Władimir Bukowski jest prawnukiem polskiego oficera, który został wzięty do niewoli w 1831 roku i zesłany na Syberię, gdzie ożenił się i pozostał do końca życia. W wieku 21 lat został umieszczony w szpitalu psychiatrycznym, co było jednym ze sposobów represjonowania przeciwników politycznych. Po dwóch latach Bukowski wyszedł na wolność, gdzie zorganizował demonstracje w obronie innych dysydentów, za co ponownie trafił do ośrodka psychiatrycznego. Łącznie spędził w nich niemal 12 lat.

Bukowski został też skazany za działania antyradzieckie na 7 lat więzienia i 5 lat zsyłki. W 1976 roku został deportowany na Zachód. Od tamtego czasu żył na emigracji. Po 1991 roku kilkukrotnie odwiedził Rosję, ale nie zdecydował się na powrót na stałe. Kilkukrotnie gościł w Polsce.