Na Złotym Globie

Złote Globy to potrawa przedziwna – jest zarazem daniem głównym i przystawką. Daniem głównym, bo ogłoszenie nominacji i werdyktu skupia uwagę mediów, a na gali stawiają się wszystkie najważniejsze hollywoodzkie gwiazdy. Przystawką, bo i tak co roku wszyscy zadają sobie to samo pytanie: Na ile lista laureatów zwiastuje to, co będzie się działo podczas gali wręczenia Oscarów.