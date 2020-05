Andrea Bocelli miał koronawirusa. Chorowała też jego żona i dzieci

Włoska agencja prasowa Ansa podaje, że Bocelli przyjechał we wtorek do Pizy (Toskania), gdzie w tamtejszym szpitalu przekazał do badań swoje osocze. Artysta powiedział, że 10 marca zrobiono mu wymaz, który dał wynik pozytywny na obecność koronawirusa.

Bocelli zdradził dziennikarzom, że chorobę COVID-19 przeszedł bez szczególnych objawów, jedynie trochę gorączkując. Zakażona była również jego żona oraz dwoje dzieci.

61-letni Andrea Bocelli to śpiewak, tenor, kompozytor, autor piosenek, producent muzyczny i multiinstrumentalista. Jest najlepiej sprzedającym się śpiewakiem operowym na świecie i jednym z artystów z największą liczbą sprzedanych wydawnictw muzycznych w historii.

W Niedzielę Wielkanocną, 12 kwietnia 2020 roku, Bocelli wystąpił samotnie w historycznej Katedrze Duomo w Mediolanie. Ze względu na obostrzenia związane z koronawirusem koncert odbył się bez udziału publiczności. Był transmitowany w internecie. Można go obejrzeć na YouTubie.

Włochy to jeden z krajów Europy najbardziej dotkniętych pandemią. Do tej pory wykryto tam ponad 320 tys. przypadków. Prawie 32,9 tys. osób zmarło.

