Geniusze, marzyciele i inni

Tomas z Zbigniew Zapert: Jakie cele stawia kanałowi TVP Dokument, który debiutował na ekranach 19 listopada, jego szef?

Tomasz Piechal: Chciałbym, aby ta antena stała się telewizyjnym punktem odniesienia dla wszystkich widzów zainteresowanych światem i drugim człowiekiem. Przede wszystkim będzie to kanał dynamiczny, zróżnicowany, zarówno z produkcjami popularnonaukowymi, przyrodniczymi, jak i z pełnokrwistymi, wielokrotnie nagradzanymi na międzynarodowych festiwalach, dokumentami. To ma być miejsce, w którym dominuje pogłębione podejście do opisywania rzeczywistości i dokąd trafią najlepsze przykłady krajowego i międzynarodowego reportażu filmowego. Obecnie coraz częściej telewizje z segmentu dokumentu idą w stronę factual entertainmentu, czyli „rozrywki opartej na faktach”. My chcemy przedstawić alternatywne, bardziej klasyczne podejście.

