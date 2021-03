Muzyczna opowieść Sonanto

Radosław Wojtas || W obszarze zainteresowań zespołu wokalno-aktorskiego Sonanto od samego początku działalności – czyli od roku 2012, kiedy to w Warszawie powołano go do życia – jest historia Polski.

Przez niepełną dekadę działalności grupa przygotowywała rocznicowe programy związane z historycznymi jubileuszami i najważniejszymi postaciami w dziejach Polski.