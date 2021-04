Moda (nie) jest ważna

Radość życia, elegancja i frywolność przyszłości oraz optymizm, którego korzenie tkwią w przeszłości. [...] Kobieta domu mody Lanvin, firmy o stuletniej historii, zawsze była pełna dynamizmu i glamouru..”..Kiedy powiedziano te słowa? Dziesięć, piętnaście, dwadzieścia lat temu? Nie uwierzą państwo – napisano je dziś i towarzyszą one najnowszej kolekcji domu mody Lanvin pokazanej właśnie na Fashion Week w Paryżu. Co było w tej kolekcji? Fajne ubrania? Nie, głównie pląsające w dzikim tańcu party girls. Może zdołały podnieść liczbę lajków na Instagramie, ale co nowego powiedziały o modzie? Nic. Przekazały to, co aktualnie siedzi w głowach i jest na ustach PR-owców firmy Lanvin. Radość, frywolność? To chyba kpiny.