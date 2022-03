Chrześcijaństwo i kultura. Wykład Carla A. Andersona

Prelekcję zatytułowaną „Chrześcijaństwo i kultura: Prawdziwie chrześcijańskie życie jest świadectwem wiary w Chrystusa” wygłosi Carl A. Anderson, wykładowca i wiceprezes Papieskiego Instytutu Jana Pawła II w Waszyngtonie, Najwyższy Rycerz Rycerzy Kolumba w latach 2000-2021. Wykład rozpocznie się o godzinie 16:30 (CET) w Auli Minor na uniwersytecie Angelicum i będzie transmitowany na żywo.

Dyskusje na temat „śmierci kultury” stawiają przed chrześcijanami nowe możliwości ewangelizowania przez jednostki, rodziny i wspólnoty parafialne, które na różne sposoby dają świadectwo o Chrystusie. Spotkanie wczesnych chrześcijan z kulturą pogańską wskazuje, w jaki sposób można tego dokonywać. Zaangażowanie chrześcijaństwa w kulturę świecką musi znaleźć sposób na rozbudzenie wrażliwości na transcendencję wśród ludzi, którzy do tej pory żyją tak, jakby Bóg nie istniał. Może się to dokonać dzięki katolikom żyjącym w sposób, który – jak mówi papież Franciszek – „daje świadectwo Chrystusowi”. W tym wysiłku ważną rolę będą odgrywać sztuki wizualne i muzyka. To, w jaki sposób życie religijne wierzących jest wspierane przez katolicką kulturę ich parafii, będzie miało kluczowe znaczenie dla ich świadectwa w kulturze świeckiej.

Comiesięczne otwarte wykłady Janopawłowe wygłaszane przez uczonych z całego świata są organizowane przez Instytut Kultury św. Jana Pawła II na wydziale Filozofii na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza z Akwinu – Angelicum w Rzymie, Rzymskiej Alma Mater Karola Wojtyły. W ramach tegorocznego cyklu swoje wykłady wygłoszą: Lord John Alderdice, Jean-Luc Marion, George Weigel, Andrea Riccardi, John Milbank, Carl A. Anderson, Ewa Thompson i Stanisław Grygiel.

Instytut Kultury św. Jana Pawła II jest interdyscyplinarną instytucją naukowo-dydaktyczną powołaną na Wydziale Filozofii Papieskiego Uniwersytetu św. Tomasza z Akwinu (Angelicum) w Rzymie w stulecie urodzin Jana Pawła II. Misją Instytutu jest refleksja nad najważniejszymi problemami współczesnego Kościoła i świata inspirowana życiem i myślą św. Jana Pawła II. Celem Instytutu jest więc nie tylko badanie dorobku Wielkiego Papieża, ale również myślenie wraz z nim o najważniejszych sprawach kultury duchowej, a więc np. solidarności, miłosierdziu, sztuce chrześcijańskiej, miejscu Kościoła we współczesnym świecie czy kryzysie duchowym Europy.

