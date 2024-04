Recenzja ukazała się na portalu imperialistyczno-prawosławnej telewizji Tsargrad, należącej do konserwatywnego oligarchy Konstantina Małofiejewa. Medium to, teoretycznie niezależne, w praktyce jednoznacznie popiera zagraniczną politykę Kremla. Chołmogorow napisał o niedawno opublikowanej książce Daniła Tulenkowa „Sztorm Z. Nie macie innych nas” („Sztorm Z. U was niet drugich nas”. Chołmogorow oznajmia entuzjastycznie: „nadszedł sztorm, i całą tę pseudoliteraturę stolicznej ekipy, wszystkich tych akuninów, bykowów, ulickich, i, nie boję się tego słowa, pielewinów, wyrzuciło za burtę”. Chodzi oczywiście o pisarzy o poglądach liberalnych, potępiających inwazję na Ukrainę.