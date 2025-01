Zwierciadło diabła

W to, że Bóg istnieje. Dowodzą tego nie wprost, lecz uporczywie przypominając o istnieniu Nieprzyjaciela. No a skoro zło wcielone istnieje i w dodatku ustępuje przed mocą modlitwy oraz egzorcyzmami kapłana, oznacza to, że Siła Wyższa też istnieje. Inaczej i modlitwy, i egzorcyzmy miałyby tyle sensu, co machanie pałeczkami od chińszczyzny, żeby odgonić deszcz. Film „Złowrogi” dokonuje więc rzeczy oczywistej, a rzadkiej: fuzji horroru z gatunkiem christian movies. To znaczy z jednej strony straszy, a z drugiej okazuje się lustrem, w którym przejrzeć się mogą wierzący.