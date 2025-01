Singerowski pępek świata

Tom „Trzydzieści sześć opowiadań” opracowany został przez Monikę Adamczyk-Garbowską, autorkę m.in. książki „Polska Isaaca Bashevisa Singera: rozstanie i powrót”, i Mariusza Lubyka, przygotowującego bibliografię tekstów twórcy „Dworu”. Wszystkie znajdujące się tu opowiadania przetłumaczone zostały przez wyżej wymienionych oraz Michała Friedmana z jidysz, co należy podkreślić, gdyż proza Singera przez lata docierała do nas poprzez tłumaczenia jej przekładów na angielski. A Singera czytać warto z mapą Polski w ręku, do czego zachęcam nie tylko dlatego, że od 20 lat mieszkam w mazowieckiej wiosce, niemal rzut beretem od Leoncina, gdzie Singer przyszedł na świat, prawdopodobnie w roku 1903.