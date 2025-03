Chełmoński superstar

DO ZOBACZENIA | Powiedzieć, że pierwsza od lat wielka wystawa obrazów Józefa Chełmońskiego, którą do niedawna można było podziwiać w Muzeum Narodowym w Warszawie jest sukcesem, to nic nie powiedzieć.

Obejrzało ją ponad 200 tys. osób, co jest absolutnym rekordem, który dotychczas należał do wystawy „Picasso”, którą zobaczyło ok. 143 tys. osób. Po Warszawie czas na Poznań. Choć wernisaż dopiero przed nami (wystawa będzie czynna od 7 marca), to bilety są już w sprzedaży od 11 lutego. W Warszawie ustawiały się długie kolejki, pewnie podobnie będzie w Poznaniu.