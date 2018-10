Arcydzieło ze wsi

Tomasz Zbigniew Zapert: Kto, kiedy i gdzie odnalazł „Ekstazę św. Franciszka”?

Katarzyna J. Kowalska: Był rok 1964. Izabella Galicka i Hanna Sygietyńska robiły inwentaryzację zabytków w powiecie sokołowskim. Przygotowywały „Katalog zabytków sztuki w Polsce” wydawany przez Instytut Sztuki PAN. Odwiedziły m.in.: Czerwonkę Grochowską, Sokołów Podlaski, Kożuchówek, Sterdyń i Kosów Lacki. Kiedy zajechały do Kosowa, ksiądz proboszcz Władysław Stępień zaprowadził je do kościoła, otworzył drzwi do zakrystii i zostawił je tam, żeby w spokoju mogły pracować. Fotograf Witalis Wolny zrobił zdjęcia najcenniejszych obiektów. Po skończonej pracy badaczki udały się do kancelarii, żeby oddać księdzu klucze. Poprosiły o udostępnienie ksiąg wizytacyjnych, czasem były w nich zapisane informacje o ciekawych zabytkach, których nie było w kościele. Tym razem nie znalazły w nich niczego nadzwyczajnego, ale przez uchylone do mieszkania księdza drzwi ujrzały obraz.