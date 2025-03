Były prezydent aresztowany na podstawie nakazu MTK. "Będziecie musieli mnie zabić"

79-letni Duterte został aresztowany we wtorek (11 marca) na lotnisku w Manili po przylocie z Hongkongu i obecnie przebywa w areszcie. MTK nalega na przekazanie go do Hagi, gdzie trybunał ma swoją siedzibę.

Były rzecznik Dutertego nazwał jego aresztowanie nielegalnym, ponieważ Filipiny wycofały się spod jurysdykcji MTK w 2019 r. Decyzję w tej sprawie podjął sam Duterte, będąc u władzy. Obrońcy praw człowieka twierdzą, że w ten sposób chciał uniknąć odpowiedzialności.

Zgodnie z mechanizmem wycofania się z MTK trybunał zachowuje jurysdykcję nad zbrodniami popełnionymi w okresie członkostwa danego państwa, w tym przypadku od 2016 do 2019 r.

Były prezydent Filipin wyraził zdziwienie aresztowaniem i zapytał, jakie popełnił przestępstwo. W chwili zatrzymania miał powiedzieć: "Będziecie musieli mnie zabić".

Były prezydent Filipin zatrzymany. MTK zarzuca Duterte zbrodnie przeciwko ludzkości

Duterte rządził w latach 2016-2022 r. Władze Filipin twierdzą, że w tym czasie w operacjach antynarkotykowych zabito 6252 osoby. Wiele z nich to zabójstwa pozasądowe, ponieważ Duterte wydał rozkaz strzelania do ludzi przeszkadzających w walce z przestępcami narkotykowymi.

Międzynarodowy Trybunał Karny szacuje liczbę zabitych na 12 tys., natomiast organizacje pozarządowe mówią o 30 tys. ofiarach śmiertelnych.

Duterte rozpoczął wojnę z handlarzami narkotyków w 2011 r., będąc burmistrzem Davao, dużego miasta na południu Filipin. Ofiarami tajnych operacji sił bezpieczeństwa byli głównie młodzi mężczyźni z biednych dzielnic. Funkcjonariusze przeprowadzali naloty i strzelali do ludzi bez nakazu ani procesu. Jednocześnie najwięksi bossowie narkotykowi uniknęli kary.

Przed aresztowaniem Dutertego biuro Interpolu w Manili otrzymało oficjalną kopię nakazu aresztowania wydanego przez MTK.

