Eteryczna Melpomena

Z PÓŁDYSTANSU Przed kilkoma miesiącami minął wiek od jej narodzin. Wspaniały jubileusz uświetnia elegancki w formie i wyczerpujący treściowo album Tomasza Lerskiego i Janusza Kukuły pt. "100 lat Teatru Polskiego Radia 1925-2025".
Przynosi kilkadziesiąt relacji współpracowników tej niezwykle pożytecznej instytucji. Zapisanej złotymi zgłoskami w dziejach rodzimej kultury. Słuchanej przez kilka pokoleń Polek i Polaków.
Przypomnijmy, iż powstała z inicjatywy Witolda Hulewicza, pisarza, edytora, a przede wszystkim urodzonego radiowca. Podobno trafił do tego nowatorskiego w międzywojniu medium właśnie na skutek plajty działalności spółki wydawniczej. Powstałej z jego pieniędzy i doświadczenia wspólnika.
Źródło: DoRzeczy.pl
