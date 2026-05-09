"Zaślubiny Merkurego z Filologią" Marcjana Kapelli. Sens, forma i znaczenie dzieła

Utwór łączy w sobie cechy traktatu naukowego i alegorycznej opowieści. Choć współczesnemu czytelnikowi może wydawać się osobliwy przez swoją mieszankę stylów, poetykę symbolu i erudycyjność, dla kultury łacińskiego Zachodu stał się fundamentem rozumienia sztuk wyzwolonych i edukacyjnego ideału człowieka.

Marcjan Kapella tworzył najprawdopodobniej w V wieku n.e., w świecie, w którym dawny porządek rzymski ulegał przemianom, a tradycja klasyczna zaczynała być przechowywana i transmitowana w nowych warunkach kulturowych. Właśnie dlatego „Zaślubiny…" można czytać jako próbę ocalenia i uporządkowania dziedzictwa antycznej nauki. Kapella nie pisze jednak „suchego" podręcznika: wybiera formę alegoryczną, bo ona pozwala mu połączyć nauczanie z literaturą, a abstrakcyjne dyscypliny wiedzy uczynić postaciami dramatu.

Dzieło składa się z dziewięciu ksiąg. Dwie pierwsze mają charakter wprowadzający i fabularny: opisują „niebiańskie" zaślubiny Merkurego, boga wymowy, komunikacji i intelektu, patrona uczonych, z Filologią, uosobieniem miłości do słowa, nauki i wykształcenia, dążenie do poznania prawdy. Sama idea małżeństwa jest tu kluczowa: symbolizuje związek sprawności językowej, intelektualnej ruchliwości i praktyki mówienia z wytrwałą pracą nad tekstem, wiedzą i interpretacją. Poprzez naukę i studia człowiek wznosi się ponad przyziemność i osiąga wyższy, "boski" poziom intelektualny

Księgi III–IX to właściwy „wykład" siedmiu sztuk wyzwolonych, które jako personifikacje kolejno przedstawiają swoje dziedziny. Są to Gramatyka, Dialektyka, Retoryka, Geometria, Arytmetyka, Astronomia i Muzyka. Układ ten odpowiada klasycznemu podziałowi na trivium, obejmujące język i myślenie, oraz quadrivium, skupiające nauki matematyczne. Kapella nie tylko systematyzuje ten program, ale nadaje mu formę atrakcyjną narracyjnie: wiedza „przychodzi" jako orszak na wesele, a każda dyscyplina zabiera głos jak mówca na uroczystości. Ten zabieg nie jest jedynie ozdobą. Suche definicje i klasyfikacje stają się częścią żywej alegorycznej fabuły, a czytelnik zostaje wciągnięty w dramatyczne napięcie dziejącej się ceremonii.

Filologia i Merkury jako figury

Imię Filologii nie oznacza tu jedynie „filologii" w dzisiejszym, akademickim sensie. To raczej figura kultury literackiej i intelektualnej, opartej na lekturze, interpretacji i pamięci tradycji. Filologia jest kimś, kto umie czytać świat poprzez teksty, a teksty poprzez rozum. Kapella podkreśla, że edukacja nie jest tylko narzędziem społecznego awansu ani praktycznym rzemiosłem, ale drogą ku uporządkowaniu umysłu. Z kolei Merkury symbolizuje nie tyle „czystą" wiedzę, ile ruch myśli i komunikację: zdolność przekazywania treści, łączenia ludzi i idei. W ich małżeństwie można widzieć program kultury, w której wiedza musi być wypowiedziana i przekazana, a słowo ma być nośnikiem rozumu.

Alegoria zaślubin ma przynajmniej jeszcze jeden, głębszy sens: sugeruje, że wiedza ma wymiar nie tylko szkolny (encyklopedyczny), ale też kosmiczny i metafizyczny. Orszak bogów, ceremoniał, personifikacje nauk — wszystko to tworzy obraz świata jako harmonijnej struktury, którą można opisać i zrozumieć. W tym ujęciu sztuki wyzwolone nie są przypadkowym zestawem przedmiotów, lecz drogą w głąb porządku rzeczy: od słowa przez rozumowanie aż po liczby i proporcje, które w tradycji antycznej uchodziły za klucz do harmonii wszechświata.

Styl i język: erudycja, gra, trudność

„Zaślubiny…" słyną z gęstego stylu, pełnego aluzji mitologicznych, terminologii, popisów retorycznych i poetyckich fragmentów. Kapella świadomie miesza prozę i wiersz, co w tradycji antycznej miało rangę formy uczonej i „wysokiej". Dla późniejszych czytelników tekst bywał trudny, ale jednocześnie idealnie pasował do szkolnej praktyki komentarza: był tak bogaty, że wymuszał objaśnianie, a więc stawał się naturalnym materiałem dydaktycznym.

Ta „trudność" nie jest przypadkowa. W pewnym sensie Kapella pokazuje, że wejście do świata wiedzy wymaga inicjacji: trzeba przejść przez gąszcz znaków, odniesień i pojęć. Filologia — jako postać — jest właśnie tą, która taki gąszcz potrafi uporządkować. Czytelnik, który podejmuje wysiłek lektury, sam niejako powiela gest bohaterki dzieła: ucząc się czytać trudny tekst, uczy się jednocześnie kultury, którą ten tekst ucieleśnia.

Znaczenie dla średniowiecza i edukacji

Największa historyczna rola dzieła Kapelli polega na tym, że stało się ono jednym z głównych kanałów transmisji idei siedmiu sztuk wyzwolonych. W świecie, w którym instytucje antyczne słabły, a kultura łacińska potrzebowała nowej formy organizacji wiedzy, „Zaślubiny…" działały jak pomost. Tekst był szeroko kopiowany i komentowany: średniowieczne szkoły i skryptoria wykorzystywały go jako podstawę nauczania. Co ważne, Kapella nie tylko „przekazał" treści, ale utrwalił sam model edukacji jako drogi ku wolności intelektualnej — stąd właśnie sztuki „wyzwolone", właściwe człowiekowi wolnemu. Można powiedzieć, że Kapella pomógł uformować średniowieczny ideał uczonego: człowieka, który przechodzi przez trivium i quadrivium jako kolejne stopnie kształcenia umysłu.

Przez długi czas polskojęzyczny czytelnik nie miał bezpośredniego dostępu do tekstu Kapelli w ojczystym języku, co sprawiało, że dzieło pozostawało znane niemal wyłącznie wąskiemu gronu specjalistów z zakresu filologii klasycznej i historii kultury antycznej. Sytuację tę zmieniło wydanie polskiego przekładu „Zaślubin Merkurego z Filologią", które ukazało się w 2025 roku nakładem Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie: Martianus Minneus Capella, Tom I (Księgi I-II), Zaślubiny Filologii i Merkurego. Tom I: Księgi I-II, wstęp, przekład i komentarz: Joanna Komorowska; Tom II (Księgi III-V: Gramatyka – Dialektyka – Retoryka), Zaślubiny Merkurego i Filologii. Tom II: Gramatyka – Dialektyka – Retoryka, opracowanie: Joanna Komorowska.; Tom III (Księgi VI-IX: Geometria – Arytmetyka – Astronomia – Harmonika), Zaślubiny Merkurego i Filologii. Tom III: Geometria – Arytmetyka – Astronomia – Harmonika, opracowanie: Joanna Komorowska, Justyna Łukaszewska-Haberkowa.

Inicjatywa ta ma ogromne znaczenie nie tylko jako wydarzenie filologiczne, lecz również jako gest włączenia zapomnianego dzieła w obieg żywej humanistyki. Tłumaczenie opatrzone zostało aparatem naukowym, komentarzami i wstępem, które pomagają współczesnemu czytelnikowi poruszać się po gęstej sieci aluzji i odwołań, charakterystycznej dla stylu Kapelli. Wydanie UKSW wpisuje się w szerszy nurt popularyzacji tekstów późnoantycznych w Polsce i świadczy o zainteresowaniu środowiska akademickiego dziedzictwem, które przez wieki kształtowało europejską myśl edukacyjną, a następnie było częściowo zapoznane.

„Zaślubiny Merkurego z Filologią" to dzieło, które stoi na styku antyku i średniowiecza, literatury i podręcznika, mitu i nauki. Jego największa siła polega na tym, że pokazuje edukację jako opowieść o dojrzewaniu umysłu, w której wiedza ma formę żywych postaci, a nauka staje się uczestnictwem w większym porządku kultury. Kapella nie tylko przekazuje treści sztuk wyzwolonych, ale tworzy obraz tego, na czym polega bycie człowiekiem wykształconym: kimś, kto potrafi związać słowo z rozumem i uczynić z tego związku narzędzie poznania świata. Polskie tłumaczenie, wydane przez UKSW, sprawia, że ta dawna, ale nieprzemijalna wizja wiedzy staje się dostępna dla nowych pokoleń czytelników — i to jest samo w sobie pięknym wypełnieniem idei, którą Kapella wyraził w swoim dziele.

Dr Artur Górecki – historyk, filozof, publicysta; aktualnie dyrektor Centrum Edukacyjnego Ordo Iuris