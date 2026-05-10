Wyspa przeklęta

Pierwszy odcinek nowej produkcji Apple TV+ wprost odwołuje się do słynnej „Mgły” Johna Carpentera; w kolejnych mamy inne czytelne aluzje. Oto mała wyspa u wybrzeży Nowej Anglii – dziura zabita dechami, jak w „Sztormie stulecia” Stephena Kinga. Wszystko się sypie: i domy, i drogi. A mogłoby być pięknie, jak w kurortach typu Martha’s Vineyard. Miejscowy burmistrz organizuje więc wizytę reportera z prestiżowej gazety: niech przyjedzie i opisze, jakiejż to nieznanej perły turystyki nie doceniają Amerykanie. Reporter przyjeżdża, owszem, ale pierwsze, co słyszy, to opowieści w miejscowym muzeum na temat kanibalizmu.