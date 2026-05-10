Nie zabijaj!

„Po kurwę nędzę zabiłem wszystkich tych ludzi, te staruszki, te dziewczynki? Dla tych piżmaków łysych, którzy myślą, że są patriotami, bo szczują po swojej ojczystej ziemi, szukając zdrajców wokół siebie? Dla tych małpiszonów, które przez trzydzieści lat nie naprawiły wind, odmalowały tylko kilka domów, zaczęły się śmiać, rozkoszować, zastanawiać, kiedy wejdziemy do Europy, żebyśmy wreszcie mogli żyć jak ludzie? I teraz ja, no proszę, zbrodniarz wojenny, zabiłem tamtych ludzi, a ci w tej samej sprawie stworzyli mafijne państewko, gdzie jest dziesięciu bogaczy, a reszta to niewolnicy patrioci z krzyżami na lusterkach wstecznych i półksiężycami nalepionymi na tablicach samochodów”.