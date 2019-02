Ozzy Osbourne trafił do szpitala

O sprawie poinformowała żona muzyka – Sharon Osbourne w swoim wpisie na Twitterze.

"Jak niektórzy z was pewnie słyszeli, Ozzy trafił do szpitala w związku z powikłaniami po grypie. Jego lekarze sądzą, że to najlepszy sposób, aby jak najszybciej postawić go na nogi. Dziękuję wszystkim za zainteresowanie i miłość, które do nas docierają" – przekazała żona artysty.

Ze względu na chorobę Osbourne musiał w styczniu odwołać trasę koncertową, w którą miał wyruszyć ze słynnym zespołem Judas Priest. Muzyk przyznał, że jest tym "zdruzgotany". "Od października wszystko się pie***li" – oświadczył wokalista.