"Jestem wolny. Jestem prolife". Premiera film o ruchu prolife

W piątek 17 kwietnia w warszawskim Multikinie Reduta odbędzie się premiera filmu "Jestem wolny. Jestem prolife". Dokument opisuje działalność ruchu prolife w Polsce i USA.

Reżyserem filmu jest Michał Król, a głównym bohaterem dr Bawer Aondo-Akaa. Duża część produkcji została zrealizowana podczas ubiegłorocznego Marszu dla Życia w Waszyngtonie. Film stanowi dogłębną analizę sukcesu amerykańskiego ruchu pro-life, który stał się inspiracją dla obrońców życia w Polsce. Gośćmi warszawskiej premiery będą Michał Król i Bawer Aondo-Akaa. Po projekcji podzielą się oni swoimi refleksjami.

Amerykański ruch pro-life okiem Aono-Akaa

Dr Bawer Aondo-Akaa to działacz społeczny i teolog, który z właściwą sobie energią przemierza ulice amerykańskiej stolicy, niosąc przesłanie o konieczności ochrony ludzkiego życia. Kamera Michała Króla towarzyszy mu w spotkaniach z liderami opinii i zwykłymi uczestnikami Marszu dla Życia zorganizowanego w Waszyngtonie w styczniu 2025 r. (w tym z przedstawicielami amerykańskiej Polonii), ukazując niezwykłą skalę wydarzenia. Autorzy filmu zwracają szczególną uwagę na specyfikę zgromadzenia – dominującą obecność ludzi młodych, studentów i rodzin z dziećmi.

W filmie pojawiają się postacie o międzynarodowym autorytecie. Bawer Aondo-Akaa rozmawia m.in. z Abby Johnson – byłą dyrektor kliniki aborcyjnej Planned Parenthood, która po spektakularnym nawróceniu stała się jedną z najbardziej wpływowych działaczek pro-life na świecie. Johnson opowiada m.in. o tym, w jaki sposób amerykańskim obrońcom życia udało się dotrzeć ze swym przekazem do młodzieży. Głos zabiera również prof. George Weigel – wybitny intelektualista i biograf Jana Pawła II, który nakreśla filozoficzne i polityczne tło walki o prawo do życia w USA. Eksperci opisują drogę, jaką przeszedł amerykański ruch pro-life – od wyroku w sprawie Roe v. Wade, aż po jego historyczne uchylenie.

W drugiej części filmu akcja przenosi się do Polski. Autorzy reportażu pokazują początki i obecną skalę polskiego ruchu prolife. Opowiadają o tym przedstawiciele rodzimych organizacji broniących życia – Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. ks. Piotra Skargi, Centrum Życia i Rodziny oraz Instytutu Ordo Iuris. Wskazują oni, jak polski ruch prolife kształtował się w oparciu o amerykańskie wzorce. Podkreślają, że od działaczy prolife w USA zaczerpnięta została idea m.in. marszów w obronie życia czy kampanii prezentujących skutki aborcji. Głos w dokumencie zabierają m.in. mec. Jerzy Kwaśniewski, Marcin Perłowski i Sławomir Olejniczak.

Film miał swoją prapremierę w Suwałkach. Premiera odbędzie się 17 kwietnia w Warszawie. Wydarzenie będzie połączone ze spotkaniem z twórcami produkcji.

17 kwietnia, godz. 18:45, Multikino Warszawa G City Reduta, Aleje Jerozolimskie 148, sala nr 3. Wstęp na premierę jest bezpłatny. Obowiązują zapisy poprzez stronę internetową.

Film jest częścią inicjatywy "Czas dla miłości", poprzedzającej Narodowy Marsz Życia.