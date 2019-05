Plotki o dymisji Teresy Czerwińskiej. Minister przerywa milczenie

Jestem w każdej chwili do dyspozycji premiera. To wszystko, co mam do powiedzenia – oświadczyła minister finansów Teresa Czerwińska, pytana o pogłoski na temat swojej dymisji.

– Praca każdego ministra podlega ocenie premiera Mateusza Morawieckiego. Jestem w każdej chwili do jego dyspozycji. To wszystko, co mam do powiedzenia w tej kwestii. Wydaje mi się, że już tyle spekulacji i wypowiedzi na ten temat się pojawiło, że komentowanie z mojej strony jest bezprzedmiotowe – powiedziała w wywiadzie dla "Dziennika Gazety Prawnej" Czerwińska. O możliwej rezygnacji szefowej MF media pisały w marcu. Według nieoficjalnych doniesień Czerwińska miała postawić weto w sprawie dodatkowych wydatków związanych z realizacją "piątki Kaczyńskiego" i złożyć na ręce Morawieckiego dymisję. Zarówno resort finansów, jak i sam premier, zdementowali te informacje. Minister zapytano w wywiadzie m.in. o "piątkę" i kontrowersje wokół finansowania projektów zawartych w tym pakiecie (500 plus na każde dziecko, trzynasta emerytura, niższy PIT dla młodych, obniżenie kosztów pracy i reaktywacja PKS-ów). – Dyskusje dotyczące finansowania projektów z budżetu państwa zawsze są trudne. Żaden minister finansów nie jest szczególnie zachwycony, jeśli pojawia się wymagające wyzwanie do sfinansowania, zwłaszcza w trakcie roku budżetowego – przyznała Czerwińska. Jednocześnie podkreśliła, że nowe wydatki budżetowe mają w dużej mierze systemowe źródła finansowania. Jak tłumaczyła szefowa MF, rolą ministra finansów jest umożliwienie finansowania flagowych projektów, czy to gospodarczych, czy społecznych.