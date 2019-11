Były szef ukraińskiego IPN zostanie posłem

Wołodymyr Wjatrowycz obejmie mandat po Irinie Łucenko, która zrzekła się go z uwagi na zły stan zdrowia. Według kolejności, mandat po niej powinna przejąć Natalija Bojko. Polityk nie zdecydowała się jednak na to, ponieważ objęła funkcję doradcy premiera Ołeksija Honczaruka. Numerem dwa do objęcia mandatu był właśnie Wiatrowycz.

Przypomnijmy, że Wołodymyr Wiatrowycz został we wrześniu odwołany z funkcji prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Pełnił tę funkcję od marca 2014 roku.