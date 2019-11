Powstaje film o Tomaszu Komendzie. Premiera w 2020 r.

"25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy" to oparty na prawdziwych wydarzeniach dramat sensacyjny przedstawiający życie Tomasza Komendy. Producentem filmu jest TVN.

Tomasz Komenda niesłusznie odsiedział 18 lat z 25-letniego wyroku za gwałt i zabójstwo 15-letniej Małgorzaty K. W połowie marca 2018 r. wyszedł na wolność, a miesiąc później ostatecznie uniewinnił go Sąd Najwyższy. Mężczyzna walczy o rekordowe odszkodowanie – 18 mln zł.

W filmie wystąpią tacy aktorzy jak Agata Kulesza, Jan Frycz, Andrzej Konopka, Magdalena Różczka i Dariusz Chojnacki. Tomasza Komendę zagra Piotr Trojan.

Wirtualne Media informują, że film powstaje przy pełnym zaangażowaniu i wsparciu ze strony samego Tomasza Komendy oraz jego rodziny.

– Darzę dużym zaufaniem jego twórców. Wiem, że nie zrobią niczego przeciwko mnie i że w filmie pokażą całą prawdę - od pierwszej do ostatniej minuty. Zero fałszu. Chcę, aby ludzie zobaczyli, co tak naprawdę się ze mną działo. Ku przestrodze – powiedział Komenda.

Film jest debiutem reżyserskim Jana Holoubka. Zdjęcia kręcono m.in. w Warszawie, Wrocławiu, Wałbrzychu i Zabrzu.