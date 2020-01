"Rz": Rząd chce wprowadzić "talony" dla amatorów porno w sieci

Według gazety wszystko wskazuje na to, że dostęp do treści pornograficznych będzie reglamentowany. Skorzystać będzie mógł tylko ten użytkownik, który uzyska do nich specjalny dostęp.

To rozwiązanie ma utrudnić dostęp do treści pornograficznych w internecie, przede wszystkim dzieciom.

– Można się dogadać z dostawcami przeglądarek, żeby „z defaultu" dostęp do niektórych treści był zablokowany. Można by to było odblokować specjalnym kluczem, który będziemy generować – tłumaczył w RMF FM minister cyfryzacji Marek Zagórski.

"Rz" pisze, że te same zasady mają być stosowane także np. na stronach oferujących alkohol.

Jak wynika z informacji podanych przez ministra Zagórskiego, nowe rozwiązania mają być gotowe za dwa, trzy miesiące. Przepisy dotyczące ograniczenia dostępu nieletnich do treści pornograficznych muszą wejść w życie do 19 września.