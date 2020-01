Poseł PiS krytykuje Ziobrę. "To jest szkodliwe dla państwa"

– To jest błąd ministra. Błędna jest próba, bo być może on rzeczywiście taką próbę przeprowadza - że byli źli sędziowie ci z Platformy, to teraz powołamy tych dobrych z Prawa i Sprawiedliwości. To jest błędne myślenie – mówił w TVN24 o tajnych listach poparcia do KRS Zbigniew Girzyński.

Poseł podkreślił, że nie zgadza się z takim działaniem, bo "jest szkodliwe dla państwa" i "nawet gdyby uznać rację ministra Ziobry, to nie jest w stanie tego przeprowadzić, bo takiej liczby sędziów gotowych na tego typu działania nie znajdzie".

Odnosząc się do ostatnich mocnych wypowiedzi prezydenta Andrzeja Dudy o sędziach, Girzyński stwierdził, że gdyby jego prezydent zapytał o opinię, to sugerowałby "łagodzenie języka".

– Jeżeli prezydent chce skutecznie walczyć o reelekcję, a ja bardzo mu kibicuję i będę zachęcał, żeby na niego głosować, to sugerowałbym, żeby uderzał w nieco inne tony – stwierdził polityk PiS.

Jego zdaniem prezydent Duda ma szanse "uwieść centrowy elektorat tylko pod warunkiem, że będzie używał trochę innych argumentów".