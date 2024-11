Ilu Ukraińców chce zostać w Polsce? Są wyniki badań

W porównaniu z poprzedni latami powoli rośnie jedynie odsetek uchodźców, którzy deklarują, że nie chcieliby zostać na stałe, ale pozostaną dłużej niż rok. Niewielki odsetek imigrantów w Polsce planuje wyjazd w ciągu najbliższego roku – podał NBP w poniedziałek.

"Od ponad dwóch lat nie zmieniają się istotnie deklaracje dotyczące pozostawania na stałe w Polsce. W 2024 roku plany takie miało 48% imigrantów przedwojennych (w 2023 roku 48%, w 2022 roku 55%) i 21% uchodźców (w 2023 roku było to 21%, w 2022 roku: 19%). W porównaniu z poprzedni latami powoli rośnie jedynie odsetek uchodźców, którzy deklarują, że nie chcieliby zostać na stałe, ale pozostaną dłużej niż rok" – czytamy w raporcie "Sytuacja życiowa i ekonomiczna migrantów z Ukrainy w Polsce w 2024 roku. Raport z badania ankietowego".

Wśród wszystkich imigrantów wzrasta i tak relatywnie wysoki odsetek odpowiedzi "trudno powiedzieć" – zaznacza bank.

"Około 25% imigrantów ma znajomych, którzy chcą przyjechać w najbliższym czasie do Polski. Odpowiedzi uzależnione były od trwałości planów pobytowych w Polsce – przeciętnie częściej takich znajomych deklarowały osoby, które chciałby zostać w Polsce na stałe oraz te, które chcą w najbliższym czasie same przemieszczać do kraju innego niż Ukraina. W każdej kategorii odpowiedzi częściej takich znajomych deklarowali uchodźcy, ale efekt ten kompensował fakt, że większość uchodźców stanowiły osoby niezdecydowane co do pozostania w Polsce. Osoby te mają też generalnie mniej znajomych chcących wyjeżdżać" – napisano w materiale.

Badanie NBP: Imigranci z Ukrainy są bardzo aktywni na polskim rynku pracy

Czynniki wpływające na możliwość dłuższego niż rok pobytu w Polsce są wspólne wśród wszystkich imigrantów: możliwość utrzymania siebie i rodziny oraz satysfakcjonująca praca. Najważniejszym ułatwieniem z punktu widzenia imigrantów z Ukrainy ogółem jest możliwość łatwiejszej legalizacji pobytu w Polsce.

NBP podał, że podstawowym źródłem utrzymania imigrantów z Ukrainy jest praca. W strukturze dochodu imigranta przedwojennego wynagrodzenia z pracy stanowią średnio około 90 proc. dochodu, a w przypadku uchodźcy 76 proc.

"Imigranci z Ukrainy są bardzo aktywni na polskim rynku pracy. Udział osób pracujących lub poszukujących pracy wśród imigrantów wyniósł 78% i był wyraźnie wyższy niż wśród polskich obywateli" – podkreślono. Według raportu wciąż dużym problemem pozostaje znacznie wyższe bezrobocie wśród uchodźców niż ogółem w polskiej gospodarce.

Badanie wśród migrantów z Ukrainy odbyło się w okresie od 6 maja 2024 r. do 5 lipca 2024 r. Łącznie zebrano 3 778 ankiet.

