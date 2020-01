"Kim ona jest?! Niech skończy ekonomię". Amerykański sekretarz skarbu poucza Thunberg

Greta Thunberg w przemówieniu na Światowym Forum Ekonomicznym wyzwała, do natychmiastowego zaprzestania inwestycji w paliwa kopalne. – Chcemy tego teraz. Może się wydawać, że domagamy się zbyt wiele i, oczywiście powiecie, że jesteśmy naiwni – mówiła Thunberg. Stwierdziła, że "świat płonie" i jest to wina wszystkich.

Ta wypowiedź 16-letniej aktywistki odbiła się szerokim echem. Do słów Thunberg odniósł się amerykański sekretarz skarbu. – Czy to jest jakaś główna ekonomistka? Kim ona jest? Jestem zdezorientowany. To jakiś żart. Po tym, jak skończy ekonomię, może wrócić i nam to wyjaśnić – BBC cytuje Mnuchina, która skomentował żądania Szwedki.

Sekretarz Skarbu USA stwierdził, że tym apelem Greta Thunberg wykazała brak zrozumienia gospodarki i miejsc pracy. Mnuchin podkreślił także, że "polityka klimatyczna Stanów Zjednoczonych jest źle interpretowana". Zapewnił, że Donald Trump troszczy się o klimat i czyste powietrze. Polityk zaznaczył, że poważniejszym zagrożeniem jest obecnie np. broń jądrowa.