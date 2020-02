"Kazał nam dopaść tego komucha". Nowe fakty ws. willi Kwaśniewskich

Patryk Jaki dosadnie do sędziów: Nie ma na to mojej zgody

- Podczas sobotniej konwencji przedstawimy to, co udało nam się do tej pory zrobić, jeśli chodzi o sądownictwo. Będziemy się odnosić także do bieżących problemów. Przedstawimy także pomysły na przyszłość - mówi portalowi DoRzeczy.pl były...