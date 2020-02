Spychalski zapewnia, że prezydent jest gotowy do debaty. "Problem jest zlokalizowany gdzie indziej"

Błażej Spychalski był dziś gościem "Sedna sprawy" na antenie Radia Plus. Zapewnił, że Andrzej Duda nie ma problemu z tym, aby debatować w programach telewizyjnych, zapewnił że jest gotowy na taką konfrontację.

– Nie tak dawno Pani Marszałek Małgorzata Kidawa-Błońska powiedziała, że nie będzie debatowała, więc myślę, że problem co do debat jest zlokalizowany gdzie indziej – stwierdził. – Zgodnie z prawem Telewizja Polska ma ustawowy obowiązek zorganizowania takiej debaty to jest myślę dość istotne. Pan Prezydent przez całe 5 lat prezydentury jest osobą otwartą, która ciągle prowadzi dialog i spotyka się z Polakami. W tym otartym modelu prezydentury rozmowa jest czymś normalnym, a nie czymś ekstra jak to miało miejsce za czasów Bronisława Komorowskiego – dodał.

Rzecznik prezydenta zapytany został także o osobę, o której bardzo dużo mówi się w tej kampanii wyborczej – Jolantę Turczynowicz-Kieryłło. –Dzisiaj jest frontalny atak, szczególnie jednego środowiska medialnego, na Panią Mecenas. Atak, który polega także na tym, że atakuje się jej najbliższą rodzinę. Takie rzeczy jakie pojawiają się w przestrzeni publicznej są brutalnym atakiem, w którym wykorzystuje się życie prywatne, to nie powinno mieć miejsca – powiedział. Spychalski wyraził pogląd, iż wybór prezydenta, aby to właśnie jej powierzyć kierowanie sztabem wyborczym, był wyborem dobrym.