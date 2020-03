Gowin: W takiej atmosferze trudno wyobrazić sobie wybory

Przypomnijmy, że wybory prezydenckie zaplanowano na 10 maja. W związku z koronawirusem coraz częściej pojawiają się pytania, czy głosowanie nie powinno zostać przesunięte. Wicepremier i minister nauki Jarosław Gowin był o to pytany w TVN24.

– W takiej atmosferze, jak dzisiaj byłoby to trudne do wyobrażenia. Natomiast do wyborów są jeszcze prawie dwa miesiące. Musimy poczekać na rozwój sytuacji – powiedział Gowin.

Zdaniem szefa Porozumienia "dzisiaj podejmowanie jednoznacznej decyzji na «tak» lub jednoznacznej na «nie» byłoby przedwczesne".

Wicepremier powiedział, że przesunięcie terminu wyborów prezydenckich to ostateczność. – Myślę, że do decyzji w tej sprawie - nie jako rząd, ale jako państwo, obywatele - będziemy się przymierzać na początku kwietnia – ocenił.

W poniedziałek rano Ministerstwo Zdrowia potwierdziło 150 przypadków koronawirusa w Polsce. Trzy osoby niestety zmarły. Od dziś do 25 marca zamknięte będą szkoły i przedszkola, zarówno publiczne, jak i prywatne. Rząd apeluje do wszystkich obywateli, aby pozostali w domach.