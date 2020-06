Bielan do dziennikarza TVN24: Na jakiej planecie pan żyje?

Do ostrej wymiany zdań doszło w programie "Rozmowa Piaseckiego" między Adamem Bielanem a Konradem Piaseckim. Dziennikarz zapytał polityka o sytuację epidemiczną w Polsce, zwłaszcza na Śląsku, stwierdzając, że w weekend Polska miała najwięcej nowych zakażeń w UE.

– Panie redaktorze, na jakiej planecie pan żyje? Na jakim kontynencie pan żyje? (…) Zdaje się, że pan żyje w bańce pod nazwą Trzaskowski Vision Network. Czy pan zna statystyki dotyczące zgonów, śmierci we Francji, we Włoszech, w Hiszpanii? Czy pan pamięta, jakie decyzje byli zmuszeni podejmować brakiem sprzętu? – mówił Bielan.

Dalej tłumaczył, że "polski rząd podjął odważne decyzje o zamknięciu granic i szkół". – To były trudne decyzje, nie byliśmy pewni, czy spotkają się z poparciem społecznym, ale dzięki tym decyzjom udało się uniknąć najgorszego – ocenił.

Pytany, co z obietnicą Andrzeja Dudy dotyczącą zwiększenia kwoty wolnej od podatku do 8 tys. zł, którą prezydent złożył pięć lat temu, polityk odparł: – Widziałem Rafała Trzaskowskiego, pieszczocha TVN, wielokrotnie w państwa stacji i nigdy nie pytano go o rozliczenie jego obietnic wyborczych. Proszę powiedzieć, kiedy w ostatnich dwóch tygodniach TVN zajął się skandalicznie wysokimi zarobkami w ratuszu?

Bielan stwierdził również, że "TVN jest w stanie zaatakować rząd za każdą możliwą decyzję, niezależnie od tego, jaka ona będzie".

