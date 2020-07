Drugi pogrzeb Woźniaka-Staraka? Nowe informacje ws. pochówku producenta

Wygląda na to, że sprawa pochówku Piotra Woźniaka-Staraka jeszcze przez długi czas będzie budziła ogromne emocje – pisze "Super Express". Według ustaleń tabloidu mogło dojść do przeniesienia prochów producenta. Ma on bowiem grób na warszawskich Powązkach.

Piotr Woźniak-Starak zginął 18 sierpnia 2019 roku. Producent filmowy pływał na jeziorze Kisajno motorówką wraz ze znajomą. Oboje wypadli z niej w skutek niefortunnego manewru. Kobieta zdołała dopłynąć do brzegu, ale Woźniak-Starak wpadł pod silnik motorówki i zginął na miejscu. Miał 39 lat. Pogrzeb producenta odbył się pod koniec sierpnia, na prywatnej posesji na Mazurach, należącej do matki i ojczyma zmarłego. Pochówek od początku budził jednak kontrowersje. Sprawę jego legalności zbada wkrótce sąd, który ma rozpoznać wniosek policji o karę w związku z pochówkiem urny w grobie znajdującym się poza obrębem cmentarza. O popełnienie tego wykroczenia obwiniony został Mirosław S. Marcin Wojciechowski z Sądu Okręgowego w Olsztynie zapytany przez "Super Express", czy konieczne będzie przeniesienie urny, odpowiedział: "Co do rozstrzygnięcia i ewentualnych konsekwencji, które się z tym wiążą, będziemy mogli wypowiedzieć się dopiero w przyszłości, po wydaniu przez sąd orzeczenia w tej sprawie ". Jak jednak wynika z ustaleń dziennika, do takiego przeniesienia mogło już dojść. Tabloid podejrzewa, że doszło do tego jeszcze przed 40. urodzinami Piotra Woźniaka-Staraka, które przypadałyby 10 lipca. "Na warszawskim grobie mnóstwo jest bowiem świeżych kwiatów oraz kilkanaście zapalonych zniczy. Centralny jego punkt stanowi natomiast ogromny kamień" – czytamy. Zarząd cmentarza odmówił udzielenia tabloidowi informacji na temat daty powstania grobu. Nie przekazali jej także księża.