"Uwolnić mszę!". Ważny apel arcybiskupa

Tego dnia msze święte będą odprawiane na świeżym powietrzu w języku angielskim i hiszpańskim. Wszystko przez obostrzenia sanitarne nałożone na początku pandemii koronawirusa. Arcybiskup Salvatore Cordileone postanowił wyjść z inicjatywą, która w tym trudnym czasie zmobilizuje wiernych i duchownych.

– Limit wejścia do sklepów w tym momencie to 50 procent możliwości, do centrów handlowych – 25 procent, siłownie dla pracowników administracji zostały ponownie otwarte, ale do domów modlitwy może być wpuszczana tylko jedna osoba – wylicza kapłan wskazując, że obostrzenia dotyczące miejsc kultu religijnego są nieuzasadnione.

W minioną niedzielę podczas Mszy Świętej na placu przed Katedrą pw. Najświętszej Maryi Panny arcybiskup San Francisco wskazał w kazaniu: – Tak, od miesięcy znosimy niesprawiedliwe traktowanie ze strony wybranych przez nas urzędników, którzy dławią nasze naturalne prawo do kultu i przekraczają granice swojej władzy. Ale jesteśmy chrześcijanami, więc musimy reagować pokojowo i zawsze w duchu odpowiedzialnego obywatelstwa, a nie przemocą, jak to robią osoby pozbawione wiary. Tylko ludzie skruszeni za swoje grzechy przeciwko Bogu i innym – tylko oni mogą być świadkami pokoju, ponieważ tylko oni są zdolni do przebaczenia.

