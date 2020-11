USA: Spływają głosy z kolejnych stanów, Trump z przewagą na Florydzie

Prof. Horban: Rekomenduję pełny lockdown po przekroczeniu tego pułapu zachorowań

Jeżeli liczba nowych zakażeń zatrzyma się w granicach 20 tys., to nie trzeba będzie wprowadzać nowych obostrzeń – powiedział we wtorek członek Rządowej Rady Medycznej prof. Andrzej Horban. Dodał, że jeśli liczba przypadków wzrośnie do 30...