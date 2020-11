Putin zrezygnuje ze stanowiska? Media: Ma objawy choroby Parkinsona

Z informacji gazety wynika, że 68-letni prezydent Rosji Władimir Putin ma chorobę Parkinsona.

Objawy choroby mają potwierdzać m.in. zdjęcia polityka, na których w specyficzny sposób siedzi na krześle czy nagranie, na którym widać, że Putinowi trzęsą się ręce.

Jak podaje "Daily Mail" do rezygnacji z urzędu namawiają Putina jego partnerka Alina Kabajewa oraz córki: Maria i Katerina.

Jednocześnie "The Daily Mail" i "The Sun" przypominają, że to nie pierwszy raz, kiedy eksperci i krytycy prezydenta spekulują, że polityk cierpi na chorobę Parkinsona.

W piątek rano spekulacjom zaprzeczył rzecznik Kremal Dmitrij Pieskow, który zapewnia, że Putin jest zdrowy i nie planuje rezygnacji z urzędu. Doniesienia medialne rzecznik określił jako: "nonsens".